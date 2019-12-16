معالجة 23685 هكتارا من الجراد الصحراوي

حالة الجراد
أوضحت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي تطورت إلى مستوى الاحتراس، حيث بدأ الفقس وظهور مجاميع الدبا في الطور الأول الناتج عن نضج وتزاوج الأسراب التي غزت الساحل الجنوبي الغربي من المملكة، ما بين ساحل عسير والليث، وانتشرت شمالا حتى جنوب العاصمة المقدسة. وأشارت إلى أن مجموعات من الجراد الناضج وغير الناضج ما زالت تتشكل في منطقة جازان، وذلك جراء الانسلاخات من الموسم الشتوي المبكر، إذ إن معظم تلك المجموعات يتوقع انتقالها من الشريط الحدودي وبعض المواقع القريبة في اليمن، التي قد تؤثر على حالة الجراد الصحراوي في ساحل عسير.
تشكل الأسراب
توقعت الوزارة استمرار هجمات الأسراب القادمة من شرق وجنوب شرق إفريقيا واليمن خلال الموسم الشتوي، وذلك لملاءمة الظروف وكثافة الأسراب المتواجدة في الدول المجاورة، وفقا لنشرة مكتب معلومات الجراد الصحراوي الصادرة من «الفاو»، التي بينت أن الوضع في السودان واليمن وإثيوبيا وإريتريا والصومال يتدهور بتشكل الأسراب بالكثافات العالية، إلا أن حدوث الغزو يتوقف على الظروف وحالة الطقس التي تسمح بذلك.
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