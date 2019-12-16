نقل مجسم الفلك بعد 40 يوما

تبقى 40 يوما على تركيب مجسم الفلك في موقعه الجديد، بعد أن قامت أمانة محافظة جدة في مايو الماضي بتفكيك مجسم ميدان الفلك ضمن أعمال مشروع جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد، وسيعاد المجسم إلى مكانه الجديد بعد الانتهاء من أعمال المشروع المنفذ في التقاطع. يذكر أن أمانة جدة كانت قد شرعت منتصف يناير الماضي في أعمال مشروع الجسر التي ستستمر 18 شهرا، وسيكون الجسر بعد اكتماله بطول 800 متر. وكانت أعلنت بدء المشروع ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية. وأعلنت الأمانة كذلك في حينه عن خطتها لنقل المجسم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر لتحرير الحركة المرورية وفك الاختناقات، علما أن مشروع نقل دوار الفلك في حي البوادي بجدة الذي يقام هو لبناء جسر تقاطع صاري مع الملك فهد، تبلغ تكلفته 92767500 ريال. ويأتي تنفيذ المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع، وإتمام إجراءات الطرح والترسية، إذ بلغت أيام العمل المحددة 513 يوما، وتم استلام المشروع في 3/ 5/ 1440، بحيث يتم الانتهاء منه في 26/ 11/ 1441. وكان بدء مشروع نقل دوار الفلك الواقع في حي البوادي بجدة، والقيام ببناء جسر يربط بين شارع صاري وطريق الملك فهد تسبب في إعاقة الحركة، وتحويلها إلى داخل الأحياء، وخلق زحاما في بعض الطرق داخلها، إضافة إلى الإضرار بأصحاب المحلات التجارية الواقعة على جانبي الموقع، وبالمارة والمرتادين لهذه المنطقة.



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