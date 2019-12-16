450 قطعة لمخطط إسكان بارق

التقى محافظ بارق مفرح البناوي، ورئيس بلدية المحافظة محمد مرزن صباح أمس، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير فيصل أبوثامرة. وتمت مناقشة وضع مشروع مخطط الإسكان جنوب المحافظة غربي طريق الملك عبدالله وآلية العمل به. حيث أطلعهم أبوثامرة على الرسومات المساحية والمخططات وشرح لهم مكونات المخطط وعدد القطع السكنية التي بلغت 450 قطعة، منها 200 للإسكان التنموي والمرافق العامة به. واستمعوا لشرح من المهندس المشرف على المشروع ومراحل العمل به ونسبة الإنجاز التي وصلت 74 % والمدة الزمنية المتبقية على إنجاز المشروع التي أكد أنه بعد 60 يوما سيتم الانتهاء من العمل. وتمت مناقشة معوقات المشروع والبنية التحتية وآلية إيصال الكهرباء وإصدار تراخيص البناء، ثم انتقلوا لمشاهدة المخطط ميدانيا مع فيصل وفريق العمل من المهندسين، وأكد محافظ بارق أن حالة المشروع جيدة جدا ويعد مشروع المخطط نقلة نوعية لجنوب المحافظة من حيث النهضة العمرانية والتنموية.



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