انطلاق الملتقى الثالث للأمن والسلامة المدرسية

أُطلق في تعليم الطائف، أمس، ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث، بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي، وبحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد عمر المقذلي، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، وحضور المساعد للخدمات المساندة، وعدد من مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم، وذلك على مسرح الإدارة بالحلقة للبنين، ومسرح مبنى الإدارات النسائية للبنات. واستعرضت إدارة الأمن والسلامة، خلال الحفل المصاحب للملتقى، المنجزات العملية، وذلك خلال تنفيذ 18 برنامجا تدريبيا للبنين، وأيضا تنفيذ 10 برامج تدريبية للبنات بواقع 76 ساعة استفاد منه 1236 متدربة. كما تم استعراض عدد خطط الإخلاء المنفذة من بداية الفصل الدراسي الأول، والتي بلغت 5790 خطة إخلاء، في حين بلغ عدد البلاغات الواردة 290 بلاغا إذ تم إغلاقها بالكامل، كما أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 210 حراس أمن، و20 حارسة أمن لمدارس البنين والبنات.



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