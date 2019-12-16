

دشنت مؤسسة تكافل الخيرية برنامج «هدية الشتاء» في دورته السادسة الذي يستهدف طلاب وطالبات تكافل في بعض مناطق المملكة بأكثر من 50 ألف كسوة شتوية، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان والمستشار والمشرف على برنامج «هدية الشتاء» أبوالقاسم حريصي ضمن جولة تفقدية في مدارس المنطقة للوقوف على استعداداتهم لتقديم الكسوة، إضافة إلى المشاركة في تسليمها للطلاب. من جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية محمد العقيلي، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة. يهدف البرنامج الذي يحظى بدعم من وزير التعليم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة حمد آل الشيخ إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات وتلبية احتياجهم من الملابس في موسم الشتاء، ويهدف إلى توزيع الكسوة في مدارس منطقة الحدود الشمالية ومدينة العلا ومحافظة القريات وحفر الباطن والدوادمي وشقراء وعفيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكافل تقدم أكثر من 50 ألف كسوة للطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.