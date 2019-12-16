أمير القصيم يلتقي رئيس تحرير دوت الخليج

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، رئيس تحرير صحيفة دوت الخليج الدكتور عثمان الصيني، يرافقه مدير مكتب الصحيفة بالمنطقة فهد الجهني، ونائب مدير المكتب بالمنطقة عبدالرحمن الفنيخ.

ورحب أمير منطقة القصيم بالصيني، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل صحيفة دوت الخليج في خدمة المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام في المجال الإعلامي، عبر إبراز أهم الأرقام والإحصائيات والجهود التي تبذلها القيادة خدمة لأبناء دوت الخليج وفي كافة القطاعات، مبينا أن الإعلام يسهم وبشكل كبير في التوعية المجتمعية، من خلال طرح رسالته السامية وإبراز المعلومات الموثوقة التي تتميز بها الصحافة السعودية.

إشادة

أشاد بما تقوم به صحيفة دوت الخليج من جهود مقدرة في إبراز ما تعيشه مناطق المملكة من تطور وتنمية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في مناطق المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الإعلام هو عين المسؤول، وعليه دور كبير في إبراز نهضة ورقي وتطور دوت الخليج، مؤكدا أن «دوت الخليج» تترجم إنجازات دوت الخليج، وحاضرة في جميع أرجائه، مقدما جزيل شكره لرئيس التحرير الدكتور عثمان الصيني ولمدير المكتب بالمنطقة فهد الجهني على حضوره المميز والمختلف في إبراز منجزات المنطقة، والمصداقية العالية للأخبار المنشورة، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.

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وقدَّم رئيس تحرير صحيفة دوت الخليج شكره وتقديره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن استقبال سموه وتشجيعه الدائم لمنسوبي الصحيفة في المنطقة يعدّ حافزاً وداعما للجميع لتقديم المزيد بما يخدم المنطقة وأهلها.

أيقونة القصيم

كشف رئيس تحرير «دوت الخليج» لأمير القصيم بأنه سيتم تخصيص أيقونة في الموقع الإلكتروني للصحيفة بعنوان «القصيم» تحوي جميع أخبار المنطقة بشكل شامل ومباشر، مؤكدا أن المنطقة تشهد حراكا ونماء في شتى المجالات بقيادة سمو أمير منطقة القصيم الرجل الأول بالمنطقة، وقائد مسيرة التنمية المشهودة، وهو الداعم لكل نجاح وإنجاز، مبينا أن الصحيفة تسعد بإبراز جميع المنجزات والنجاحات. يذكر أن صحيفة دوت الخليج أصدرت ملحقا بعنوان «فيصل بن مشعل 5 سنوات من العطاء والنماء» مؤخرا ووجد أصداء واسعة وردود فعل كبيرة من مختلف مناطق المملكة ومن كافة شرائح المجتمع المتعددة وأطيافها المتنوعة، تضمن توثيقا تاريخيا لإنجازات المنطقة.