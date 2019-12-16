طرحت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 1200 فرصة استثمارية، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير، وأوضح ذلك أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن هذه الاستثمارات شملت العديد من المشاريع المتنوعة.من جهتها أضافت مدير إدارة التسويق بوكالة الاستثمار مرام العطيات، بأن الأمانة تعد من أكبر الأمانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخرا، والمتاحة حاليا على بوابة «فرص» في مواقع متعددة من منطقة عسير. مشيرة إلى أن طرح الفرص الاستثمارية جاء متنوعا وموزعا على كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك بعد دراسات، وخطط دقيقة للمواقع الاستثمارية، للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1200 فرصة استثمارية لأمانة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.