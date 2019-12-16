عقد ملتقى راعي البيرق بعنيزة

ونوّه بما قام به راعي البيرق في عنيزة جده سليمان الإحيوي، والذي كان يحمل «العلم السعودي» لجيش الملك عبدالعزيز آل سعود.
كما تطرق إلى أن لهذا الملتقى السنوي آثار بنّاءة في ترسيخ القيم النبيلة، وتجسيد أواصر العلاقات الوطيدة بين الإخوة وأبناء العم لخدمة الدين والمليك والوطن. وشكر المؤلف عبدالله الدرع على الأدوار التي قام بها في لم شمل أبناء العم، وتوثيق ذلك عبر شجرة الأسرة. وتضمن الحفل عرض أوبريت لحمة وطن، وسرد تاريخ أبناء وسلالة أبناء الدرع الشمري، الذين خدموا وطنهم في شتى المجالات العسكرية والتعليمية والصحية والقضائية والأعمال التجارية والزراعية، وكل قطاعات هذا دوت الخليج المعطاء، وقُدمت خلال الحفل مسابقات ثقافية وترفيهية وجوائز قيمة لكل المشاركين، وفي نهاية الحفل شارك الجميع في العرضة السعودية.
وأشرف على الحفل وقدّم فقراته رئيس اللجنة المنظمة حمد درع الدرع وأعضاء اللجنة منذر المسعود وسليمان القشيميط وعبدالله القشيميط ومحمد الإحيوي ويحيى اليحيوي ومشعل المسعودي.
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