ورشة عمل حول السلامة على الطرق بمكة المكرمة

نظّمت وزارة النقل ورشة عمل «السلامة على الطرق»، بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق بجدة، وذلك في فندق أفينيو جدة. وألقى وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق طارق زياد الشامي، كلمة أكد أن من أهداف الوزارة سلامة الطرق والارتقاء بها، لضمان سلامة مستخدميها، مشيرا إلى أن هذه الورشة إحدى المشاريع التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق لمزيد من التنسيق والتعاون، تحقيقا للأهداف السامية. وجرى خلال ورشة العمل التعريف بمنصة التدريب، وعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني، وإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة، والحلول والمبادرات، إضافة إلى مناقشة مقترحات حول التعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.



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