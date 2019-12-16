إزالة تعديات على مساحة 70 ألف متر مربع جنوب مكة

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، على مساحة 70 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية حمدي قدح، أن الإزالة تمت بمشاركة الجهات الأمنية وإدارة الخدمات العامة، مؤكدا أنه توجد هناك توجيهات لإزالة جميع التعديات على الأراضي الفضاء والمرافق العامة، وأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة، والحد من الظواهر السلبية. من جانبه، أشار رئيس قسم المراقبة ياسر السلمي إلى أن حملة إزالة التعديات الواقعة بمنطقة الحسينية، شملت إزالة 34 أرضا مسورة غير نظامية بمساحة إجمالية بلغت 70 ألف متر مربع، وجميعها مقامة من بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة. من جانبه، أغلقت لجنة «مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب» بالإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومشاركة بلدية المسفلة الفرعية، مستودعا مخالفاً بشارع المنصور بمكة المكرمة، وذلك بعد قيام المراقبين الصحيين بالكشف عن كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحظورة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة بشير أبونجم، أن الفرق الرقابية تمكنت من دخول المستودع بمساندة شرطة العاصمة المقدسة، وجرى مصادرة 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر و130 عبوه مخاليط عسل ملكي، و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى مصادرة 580 لترا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار و118 عشبة زبيب هندي، و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر، مؤكدا حصر وإتلاف جميع المضبوطات والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة. من جهته، أفاد رئيس لجنة «مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب» فهد عسيري، بأن المستودع المُخالف يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ويُدار عن طريق عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة، مشيرا إلى أنهم يقومون بالعمل على ترويج هذه الأدوية المُخالفة بأسعار مُغرية لعملائهم، مؤكداً القبض على المخالفين عن طريق الجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأهاب «عسيري» بالمواطنين للإبلاغ عن مثل تلك المستودعات والمحلات المخالفة، عن طريق نظام «بلدي» 940، وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.



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