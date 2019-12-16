أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، ريان الحربي، أنه اعتبارًا من الأربعاء 18 ديسمبر، سيبدأ تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل". أشار الحربي، إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدا في نفس الوقت إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كافة الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن. قال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع: "إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد". اختتم الحربي بالتأكيد على أنه بإمكان المسافرين من أمس الإثنين حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبينا وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" وجميعها متاحة في الموقع، مشيرًا إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساء، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.



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