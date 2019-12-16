73 مليونا مشاريع تنموية وخدمية بالحناكية

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أن قبول الطلاب في كلية المجتمع بمحافظة الحناكية لبرنامج البكالوريوس للعام الدراسي القادم 1442، يأتي ضمن الاهتمام بالتوسع في البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية لطلابها وطالباتها بالمحافظة، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل لرفع مستوى الأداء والتميز وتحسين نواتج التعليم، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة الحناكية. وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لمدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، على تعاونه واهتمامه بكلية المجتمع في المحافظة لبناء بيئة جاذبة ومحفزة ومرغبة للتعليم مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.

تدشين

دشن الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته للحناكية عددا من المشاريع التنموية والخدمية، ووضع حجر الأساس لأخرى تجاوزت قيمتها أكثر من 73 مليون ريال، شملت مبنى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومشروع شبكات المياه بالمحافظة ومشروع إنشاء 6 أشياب مع ملحقاتها بالقرى التابعة، إضافة إلى افتتاح مبنى مركز الشقران للرعاية الصحية، ومشاريع بلدية الحناكية المتمثلة في توسعة وسفلتة عدد من الطرق بالمحافظة وقراها، ومشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى مشروع توريد وزراعة النخيل والأشجار بحدائق وشوارع المحافظة، كما قام بوضع حجر الأساس لعدد آخر من المشاريع البلدية تمثلت في مشروع استكمال المرحلة الثانية من إنشاء جسر لوادي الحناكية بطريق المدينة – القصيم، ومشروع إنشاء حدائق وملاعب ومتنزهات عامة وممرات مشاة بمحافظة الحناكية وقراها، ومشروع استكمال سفلتة طرق وشوارع المخططات السكنية ومخططات المنح والأحياء العشوائية، ومشروع درء أخطار السيول، واستكمال المرحلة الثانية من السوق التجاري، إضافة إلى مشروع استكمال وإنشاء مبان ومرافق ببلدية محافظة الحناكية والقرى التابعة لها، وتسمية الشوارع والمعالم بالمحافظة.

اجتماع

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عقد أمير منطقة المدينة المنورة اجتماعا بأعضاء المجلسين البلدي والمحلي بالمحافظة، نُوقشت خلاله احتياجات المحافظة حسب الأولوية، وجرى الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، إضافة إلى العوائق التي تواجه المشروعات التنموية، فيما استمع من أعضاء المجالس إلى المرئيات والحلول والتطلعات، مشيدا بمستوى التطور الذي تشهده المحافظة على مستوى الخدمات البلدية والمشاريع التنموية، مشددا على بذل كل ما من شأنه أن يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالي المحافظة، ويوفرها لهم بسهولة ويسر. من جهة أخرى، التقى أمير منطقة المدينة المنورة مشايخ وأهالي محافظة الحناكية، واستمع لمقترحاتهم ومطالبهم حول احتياجات المحافظة.

اهتمام

ثمن مدير جامعة طيبة عبدالعزيز السراني، ما يوليه أمير منطقة المدينة المنورة من عناية واهتمام بأبنائه الطلاب والطالبات بجميع محافظات المنطقة، وحرصه على توفير التعليم لهم بمستوى وجودة عاليين، إيمانا منه بما يمثله بناء الإنسان من وسيلة للنمو والنهضة والتطور والنماء، معربا عن شكره لأمير المنطقة على ما يقدمه ضمن زيارات الخير والعطاء المنسجمة مع الخطط التنموية لمنطقة المدينة المنورة. من جانبهم، قدم أهالي محافظة الحناكية في كلمة ألقاها نيابة عنهم مدير مكتب التعليم بالمحافظة موسى عوض المخلفي، الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة على تدشين وافتتاح المشاريع التنموية، مؤكدين أن الزيارة هي إحدى لقاءات الخير والعطاء، كما تمثل ترجمة فعلية لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام تجاه دوت الخليج والمواطن.