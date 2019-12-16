السعودية اليوم / بلدية أبوعجرم تشدد الرقابة على محطات الوقود وتغلق إحداها



أبوعجرم 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

شددت بلدية أبوعجرم جولاتها الرقابية على محطات الوقود في مركز أبو عجرم والطرق الدولية الواقعة ضمن نطاقها، حيث تلزم جميع المحطات بتطبيق الشروط الخاصة بذلك.

وأغلقت بلدية أبوعجرم التابعة لأمانة منطقة الجوف خلال جولاتها الرقابية محطة وقود لعدم قيام أصحاب المحطة بالتقيد بالاشتراطات، ووضع شاشة العرض الإلكترونية التي تحدد قيمة السعر المرجعي للبنزين بنوعيه، وفقاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، المشددة على ضرورة التزام المحطات بذلك.

وأكد رئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن أن الإغلاق جاء بعد انتهاء المهلة المحددة للتطوير التي منحت لملاك المحطات من قبل البلدية، لافتاً إلى استمرار البلدية بمتابعة المحطات التي تقع في نطاقها، ومهيباً بالجميع بالتعاون والإبلاغ عن أية مخالفات لاتخاذ اللازم بحقها.

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23:03ت م

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