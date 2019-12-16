السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أعمال الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الحدود الشمالية



عرعر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم أولى فعاليات أعمال الجودة والاعتماد الأكاديمي على مستوى كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية من خلال عقد ندوه تعريفية بمشاركة عميد الكلية الدكتور متعب بن زعزوع والدكتور محمد أبا الخيل وكيل الكلية للجودة والتطوير والأستاذ الدكتور وحيد سيد حافظ مدير الجودة بالكلية وذلك على مسرح الكلية بمدينة عرعر.

وقدم عميد كلية التربية والآداب الشكر للحضور في شطري الكلية الذكور والإناث وإلى وكالة الكلية للجودة والاعتماد الأكاديمي على ما تقوم به الوكالة من أجل تحقيق وتفعيل برامج الجودة على مستوى الكلية.

وبين أن الجودة لم تعد ترفًا إداريًا بل أضحت ضرورة لا بد من تحقيقها وهي ممارسة يومية لا بد من تحقيقها، ، منوهاً بأن الجامعة تمر في مرحلة جديدة ستنعكس بكل إيجابية على طلابنا وطالباتنا.

وأشار وكيل الكلية للجودة والتطوير إلى أهمية الالتزام بما هو مطلوب من إعداد التوصيفات والخطط والتقارير وغيرها من المسؤوليات التي يتطلب العمل إنجازها بكل إخلاص ، موكداً بأنه لا بد من حصول الاعتمادات بتكاتف الجميع لإنجاح البرنامج.

وأوضحت الجامعة أنه تم تشكيل وتفعيل مجلس الجودة على مستوى الكلية ووحدة الجودة وعلى مستوى الأقسام ولجان الجودة، وتم تحديد مهام كل لجنة ضمن تعليمات الجودة على كل مستويات من الخطة إلى الاختبارات.

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22:30ت م

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