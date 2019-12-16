السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين الأردن وأمريكا في مجال حماية التراث الحضاري والممتلكات الأثرية



عمّان 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

وقّعت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في عمّان مذكرة تفاهم في مجال حماية التراث الحضاري والممتلكات الأثرية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان وعن جانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية ماري رويس.

وتهدف المذكرة إلى تقييد استيراد القطع الأثرية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل المسكوكات والمخطوطات والأحجار والمعادن والسراميك والزجاج ولوحات الفسيفساء والعظام، والصدف والبقايا البشرية والحيوانية والنباتية والتي يتراوح تاريخها من 1,5 مليون سنة قبل الميلاد إلى حوالي 1750م وذلك حسب التعريفات الواردة في قانون الآثار الأردني.

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22:11ت م

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