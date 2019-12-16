السعودية اليوم / المجلس البلدي بمحافظة تيماء ينتخب "العنزي" رئيساً و "الصقيري" نائباً



تبوك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة تيماء في مقره اليوم اجتماعه الـ 48 الذي خصص لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة من دورته الحالية، بحضور أعضاء المجلس.

واختار أعضاء المجلس بالتصويت حابس عبدالله العنزي رئيساً للمجلس البلدي، و معجب عبدالله الصقيري نائباً للرئيس.

// انتهى //

21:53ت م

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