السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا الهجمات في شرق الكونغو الديمقراطية إلى 43 قتيلاً



كينشاسا 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات التي شنها مسلحون في شرق الكونغو الديمقراطية إلى 43 قتيلًا.

وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان الكونغولية عمر كافوثا إن هذه الهجمات تأتي ردًا على العمليات المسلحة الأخيرة التي شنها الجيش الكونغولي في المنطقة، مضيفًا أن المتمردين التابعين لما يعرف بالقوات الديمقراطية المتحالفة يحاولون وضع المدنيين في مأزق أمام الجيش حتى يطالبونه بوقف عملياته المسلحة.

يذكر أن تلك القوات شنت هجومًا يوم الجمعة الماضي في مدينة بني، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كما قتل آخرون في قرية كمانجو أمس الأحد.

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21:38ت م

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