السعودية اليوم / تهيئة أكثر من 4 آلاف سجادة خدمة للمصلين في ساحات المسجد النبوي



المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السجاد أكثر من 4 آلاف سجادة مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي، حرصًا على راحة زائري المسجد من المصلين وتقديم أفضل الخدمات لهم، ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير إدارة السجاد بندر الحسيني أن الإدارة تعمل على تقديم خدمات متميزة في المسجد النبوي، مؤكدًا أنه يجري العناية بالسجاد على مدار الساعة، بغسيلها وتعقيمها وصيانتها ضمن جدول زمني محدد.

وأفاد أن منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين تأتي حرصًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله - .

// انتهى //

21:33ت م

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