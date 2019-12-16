السعودية اليوم / مدير هيئة القصيم يلتقي أمين المنطقة



بريدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة بمقر الهيئة ببريدة اليوم أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي .

وبحث الجانبان سبل التعاون وتعزيز الشراكة بما يخدم عمل الجهتين ويحقق الأهداف المنشودة .

وقدم العميرة شكره وتقديره لأمين المنطقة على تعاونه المميز والملموس مع الفرع.

// انتهى //

21:24ت م

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