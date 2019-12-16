السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي رئيس النادي الأدبي بتبوك



أملج 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك الدكتور نايف بن دخيل الله الجهني الذي يحل ضيفاً مساء اليوم على الأمسية الأدبية التي تنظمها لجنة التنمية السياحية بأملج بقاعة النخيل.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالدكتور الجهني ، وتطرق الحديث إلى تطلعات مثقفي وأدباء المحافظة لدور بارز للنادي الأدبي وكيفية استفادة مثقفي المحافظة من الخدمات التي يقدمها النادي لتوظيفها في صقل المواهب والاستفادة من نتاجها وتشجيعها على توثيق تجاربهم الشعرية والأدبية.

من جهته أعرب الدكتور الجهني عن شكره لمحافظ أملج على دعمه واهتمامه بالمبدعين، وحرصه على تنمية وتشجيع المواهب وتفعيل الأنشطة الثقافية التي تسهم في تعزيز جذور الثقافة وتنميتها.

// انتهى//

21:11ت م

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