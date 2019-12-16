السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى والمخواة والمراكز التابعة لها، و منتزهات رغدان والقيم والحسام والأمير مشاري وبني ظبيان .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كما شهدت مدينة الباحة وبعض المحافظات ضباباً كثيفاً أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات .

// انتهى //

20:44ت م

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