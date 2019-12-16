السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة المفوضية الاوروبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:57 مساءً, 16 ديسمبر 2019 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقد وصف خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بالتاريخية، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكداً رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الاوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.

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