شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء : هؤلاء هم المسؤولين عن تغيير نكهة التبغ الجديد والان نبدء بالتفاصيل

- الشكاوى والملاحظات الواردة للهيئة أكّدت بأن هنالك تغير في نكهة التبغ

- نحن لا نقف خلف تغيير نكهة التبغ الجديد .. وهذا ما فعلناه

أكّد رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي بأن الهيئة ليست مسؤولة عمّا حدث في تغيير نكهة الدخان الجديد ، مؤكداً بأن الهيئة فقط وضعت لائحة من أجل تغيير الغلاف الخارجي ولم نتحدث حول تغيير مكونات التبغ الجديدة وبأن شركات التبغ هي المسؤولة عن تغيير النكهة .

وألمح الجضعي بأن المستخدمين والمستهلكين للدخان الجديد هم من أكدّوا بأن هنالك تغيير في نكهة الدخان الجديد .