شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ : التحدي القادم لدينا سيكون في موسم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكّد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى أن موسم الشرقية وموسم جدة سيكون التحدي القادم بعد موسم الرياض ، مؤكداً بأن المفاجئات في انتظار الجميع . وأكّد رئيس هيئة الترفيه إلى أن أكثر من قام باستخدام بطاقات الصرف الآلي في الرياض بعد السعوديين هي البطاقات الأمريكية ، تليها البطاقات الخاصة بالإماراتيين ومن بعدهم الكويتيين ، يليهم البطاقات البريطانية ومن بعدهم البطاقات البحرينية .

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