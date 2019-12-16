تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة الأربعاء المقبل

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشف مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، المهندس ريان الحربي، أنه اعتبارًا من الأربعاء 18 ديسمبر 2019م يبدأ تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، وذلك بعد إنجاز مشروع “تحويل المسار السككي البديل”.

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وأشار الحربي إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدًا في نفس الوقت على إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كافة الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع: “إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد”.

واختتم الحربي بالتأكيد على أنه بإمكان المسافرين من اليوم الاثنين 16 ديسمبر حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبينًا وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة “سداد” وجميعها متاحة في الموقع، مشيرًا إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءً؛ لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.

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