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فيصل بن بندر يعزي في وفاة الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ
متابعات الخليج 365 - واس
قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
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