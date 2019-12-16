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2019-12-16 فيصل بن بندر يعزي في وفاة الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. شارك الخبر







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