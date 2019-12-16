سقطت مركبتهما في الملعب.. سيدتا الباحة في حالة مطمئنة

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أكدت مصادر “متابعات الخليج 365” أن حالة السيدتين المصابتين في حادث سقوط مركبتهما داخل ملعب في الباحة مطمئنة.

وأوضحت المصادر أن واحدة منهما خرجت من المستشفى بعد التأكد من سلامتها، والأخرى في طريقها للخروج بعد إجراء أشعة.

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وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني: إنه ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع الكائن بمخطط بني سار.

وأضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود سيدتين مصابتين في العقد الثالث من العمر، وكانت إصابتهما متوسطة الخطورة، وتم التدخل الإسعافي بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة.

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