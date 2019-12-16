هيفاء المنصور أول مخرجة سعودية ضيف شرف سينما إنديانا الأمريكية

2019-12-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

حلت المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، ضيفة شرف في إحدى فعاليات سينما إنديانا الأمريكية.

وبحسب صحيفة إنديانا ديلي، تم تنظيم فقرة أسئلة وأجوبة مع أول مخرجة سعودية، بعد عرض أحدث أفلامها المرشحة المثالية The Perfect Candidate.

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وقال جون فيكرز، مدير السينما: هيفاء المنصور هي بمثابة بطلة للمخرجين السينمائيين، ولجميع أفلامها شخصية قوية وملهمة للغاية، ونحن هنا عرضنا أفلامها جميعًا، منذ إطلاق فيلمها الأول في عام 2012.

وتابع: هذه فرصة رائعة للطلاب للتفاعل مع مخرجة سينمائية بارزة.

واستمرت جلسة الأسئلة والأجوبة نحو ساعة كاملة، وتراوحت بين الدردشات حول النمو في المملكة وإنتاج أفلامها، وتحدثت عن رحلتها لتصبح أول مخرجة أفلام في المملكة، بدءًا من إخراج المسرحيات في المدرسة وتصوير الأفلام المنزلية مع 11 من إخوتها إلى دراسة السينما في سيدني.

والمرشحة المثالية، هو فيلم هيفاء المنصور الرابع، ويبرز قصة طبيبة شابة تُدعى مريم تعمل بجد من أجل مرضاها، وتسعى جاهدة لتحقيق طموحاتها، ورُشح الفيلم عن فئة أفضل فيلم في كل من مهرجانات لندن وفينيسيا حيث حصد جائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي، مما شكل سابقة في تاريخ السينما السعودية، كما رشحت المملكة الفيلم لتمثيلها في مسابقة الأوسكار للعام المقبل ضمن فئة الأفلام الأجنبية.