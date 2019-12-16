Nike تطلق زي سباحة للمحجبات وتستعين بنوف العصيمي

2019-12-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

استعانت شركة نايكي Nike بـ نوف العصيمي، أول غطاسة سعودية في المملكة، كعارضة أزياء للزي الجديد من مجموعة Nike Victory Swim Collection.

ولأول مرة تتيح نايكي زي سباحة للغطاسات المحجبات، ويتألف من حجاب، تونيك وبنطال يشبه البوركيني، وأطلق عليه اسم Victory Swimsuit، وهو تأكيد على إرادة الشركة في إفساح المجال أمام جميع النساء ودعوتهن دون استثناء إلى ممارسة رياضة السباحة.

واستعانت الشركة بجانب نوف العصيمي بالإماراتية الشهيرة زهراء لاري، والعارضة إكرام عبدي عمر من بريستول، والماليزية أرينا ويرا.

وقالت نوف عبر إنستقرام: قد تبدو بدلة سباحة عادية لكنها أكثر من ذلك، فهي تمنح الفرصة للنساء المحجبات بأن يمارسن رياضة السباحة بكل أريحية، وهي خفيفة لكن فضفاضة بشكل محتشم ومعقول.

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وقالت عارضة الأزياء الماليزية أرينا، على منشور لها عبر إنستقرام: إنه لشرف كبير أن أعمل مع هؤلاء النساء الموهوبات والمتواضعات والمذهلات، القصص وراءهن قوية، وألهمنني أن أعمل بجد وألا أتخلى أبدًا عن شغفي وطموحاتي في الحياة، وأشكر نايكي على هذه الفرصة، لقد كانت تجربة سحرية.

وبدأ إلهام المجموعة بالاستجابات الواسعة لتصميم حاجب الغطس من نايكي، ما شجع الشركة على مواصلة الابتكار، حيث قال المصممون إنهم رأوا فجوة ملحوظة في الملابس الرياضية المائية للنساء المحجبات، ورغبت في ابتكار زي يساعدهن على الحركة بكل راحة وثقة.

وقالت مارثا مور، مديرة نايكي للإبداع: نحن متحمسات لإلهام المزيد من النساء لرؤية أنفسهن في الرياضة من خلال التفكير الإبداعي، بالنسبة لنا، تُظهر مجموعة نايك فيكتوري للسباحة قوة الابتكار في دعوة جميع النساء لاكتشاف فرحة رياضة السباحة والغطس.

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