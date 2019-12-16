- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم Nike تطلق زي سباحة للمحجبات وتستعين بنوف العصيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
Nike تطلق زي سباحة للمحجبات وتستعين بنوف العصيمي
كعارضة لملابس الغوص
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
استعانت شركة نايكي Nike بـ نوف العصيمي، أول غطاسة سعودية في المملكة، كعارضة أزياء للزي الجديد من مجموعة Nike Victory Swim Collection.
ولأول مرة تتيح نايكي زي سباحة للغطاسات المحجبات، ويتألف من حجاب، تونيك وبنطال يشبه البوركيني، وأطلق عليه اسم Victory Swimsuit، وهو تأكيد على إرادة الشركة في إفساح المجال أمام جميع النساء ودعوتهن دون استثناء إلى ممارسة رياضة السباحة.
واستعانت الشركة بجانب نوف العصيمي بالإماراتية الشهيرة زهراء لاري، والعارضة إكرام عبدي عمر من بريستول، والماليزية أرينا ويرا.
وقالت نوف عبر إنستقرام: قد تبدو بدلة سباحة عادية لكنها أكثر من ذلك، فهي تمنح الفرصة للنساء المحجبات بأن يمارسن رياضة السباحة بكل أريحية، وهي خفيفة لكن فضفاضة بشكل محتشم ومعقول.
وقالت عارضة الأزياء الماليزية أرينا، على منشور لها عبر إنستقرام: إنه لشرف كبير أن أعمل مع هؤلاء النساء الموهوبات والمتواضعات والمذهلات، القصص وراءهن قوية، وألهمنني أن أعمل بجد وألا أتخلى أبدًا عن شغفي وطموحاتي في الحياة، وأشكر نايكي على هذه الفرصة، لقد كانت تجربة سحرية.
وبدأ إلهام المجموعة بالاستجابات الواسعة لتصميم حاجب الغطس من نايكي، ما شجع الشركة على مواصلة الابتكار، حيث قال المصممون إنهم رأوا فجوة ملحوظة في الملابس الرياضية المائية للنساء المحجبات، ورغبت في ابتكار زي يساعدهن على الحركة بكل راحة وثقة.
وقالت مارثا مور، مديرة نايكي للإبداع: نحن متحمسات لإلهام المزيد من النساء لرؤية أنفسهن في الرياضة من خلال التفكير الإبداعي، بالنسبة لنا، تُظهر مجموعة نايك فيكتوري للسباحة قوة الابتكار في دعوة جميع النساء لاكتشاف فرحة رياضة السباحة والغطس.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر Nike تطلق زي سباحة للمحجبات وتستعين بنوف العصيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.