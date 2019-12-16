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رئيس الغذاء والدواء: طعم الدخان الجديد تغير
أكد أن شركات الدخان لم تنتهك المواصفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس هيئة الغذاء والدواء، هشام الجضعي، أن شركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم تجد الهيئة اختلافًا بين مواصفات الدخان القديم والجديد.
ولفت الجضعي، خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، إلى أن هناك مكونات أخرى تضيفها شركات الدخان لتغيير نكهة المنتج، متابعًا أنه بناء على رأي وشكاوى المستهلك “نعم، طعم الدخان الجديد تغير”، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ.
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