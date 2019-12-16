2019-12-16

تهيئة أكثر من 4 آلاف سجادة في ساحات المسجد النبوي

متابعات الخليج 365 - واس

هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السجاد أكثر من 4 آلاف سجادة مخصصة للصلاة في ساحات المسجد النبوي، حرصًا على راحة زائري المسجد من المصلين وتقديم أفضل الخدمات لهم، ليتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

Advertisements

وأوضح مدير إدارة السجاد بندر الحسيني أن الإدارة تعمل على تقديم خدمات متميزة في المسجد النبوي، مؤكدًا أنه يجري العناية بالسجاد على مدار الساعة، بغسيلها وتعقيمها وصيانتها ضمن جدول زمني محدد.

وأفاد بأن منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين تأتي حرصًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

شارك الخبر







