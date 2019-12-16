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أمطار على محايل تلطف الأجواء

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2019-12-16

أمطار على محايل تلطف الأجواء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة شملت معظم أرجاء المحافظة.

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وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، إضافة إلى الأجزاء الساحلية من منطقة عسير.

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