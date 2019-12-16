أمطار على جنوب بارق والأرصاد تحذر

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز ثلوث المنظر جنوب محافظة بارق، شملت معظم أرجاء المركز، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

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والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد وجهت تنبيهًا متقدمًا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، إضافة إلى الأجزاء الساحلية من منطقة عسير.

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