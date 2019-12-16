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المملكة تعرض نسخة نادرة من كتاب الملك جيمس

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2019-12-16

المملكة تعرض نسخة نادرة من كتاب الملك جيمس

يعرض بجانب النسخة الأولى من القرآن الكريم

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

من المقرر عرض نسخة أولى نادرة من كتاب الملك جيمس، في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض.

ونُشر كتاب الملك جيمس عام 1611 م، وهو الإنجيل الأكثر شهرة في التاريخ وأحد كتب اللغة الإنجليزية الأكثر قراءة على نطاق واسع في العالم.

وهذه الطبعة الخاصة، فريدة من نوعها، لأنها تحتوي على خطأ شهير تم تعديله بعد ذلك، حيث كُتب فيه “لقد ذهب إلى المدينة” بدلًا من “ذهبت”، ويعد هذا الخطأ دليلًا على أنه النسخة الأولى والوحيدة من كتاب الملك جيمس.

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وقال بروفيسور في جامعة ييل بروس جوردون: هذا الكتاب نادر حقًا، وهو مصنوع من جلد العجل والألواح النحاسية، بحسب موقع العربية الناطق باللغة الإنجليزية.

من المقرر أن يتم عرضه، إلى جانب العديد من النسخ الأولى للقرآن الكريم، في مركز الملك فيصل مطلع العام المقبل، في معرض يسلط الضوء على كيفية تأثير تقنية الطباعة المبكرة على الدراسات الدينية.

 

 

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