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أمطار وأتربة على الشرقية حتى يوم غد

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2019-12-16

أمطار وأتربة على الشرقية حتى يوم غد

مع نشاط في الرياح السطحية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية، حتى الساعة الثانية ظهر يوم غد الثلاثاء.

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وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن أتربة مثارة وأمطار رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت إلى أن الحالة ستكون على مناطق الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

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