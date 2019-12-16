الرقيب: السعر العادل لسهم أرامكو سيكون حوالي 37 ريالًا

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب: إن السعر العادل لسهم أرامكو سيكون حوالي 37 ريالًا للسهم.

وأوضح في مقابلة مع “العربية” أن معامل ارتباط سهم أرامكو مع أسعار النفط سيكون قويًّا، وسينعكس ذلك على أداء سوق الأسهم السعودية.

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وواصل سهم أرامكو مكاسبه، اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي ليقفز بالقيمة السوقية للشركة فوق تريليونَي دولار عند المستويات السعرية الحالية.

وارتفع السهم إلى 38 ريالًا عند الإغلاق، بارتفاع 1.6% بتداولات بلغ حجمها 87.58 ألف سهم، وبقيمة 3.3 مليار ريال.

وارتفعت سوق الأسهم السعودية بقيادة أسهم القطاع المصرفي وأرامكو، بحيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1% مع صعود سهمي مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني 1.9% و3.3% على التوالي.

ومن المقرر أن ينضم سهم أرامكو لمؤشرات قياسية عالمية مثل إم إس سي آي وفوتسي هذا الأسبوع، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تدفقات “خاملة” من مستثمرين يتتبعون مثل تلك المؤشرات.

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