تشغيل رحلات قطار الحرمين إلى مكة.. الأربعاء وحجز التذاكر يبدأ اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، المهندس ريان الحربي، أنه اعتبارا من بعد غد الأربعاء سيبدأ تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل، وبإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الالكتروني.

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وأشار الحربي إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة تم بعد استكمال جميع الموافقات المطلوبة، مؤكدا في الوقت نفسه على إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كل الاختبارات اللازمة، والتحقق من جميع المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع "إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد".

وبين وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد"، وجميعها متاحة في الموقع، مشيرا إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحا وحتى الثامنة والنصف مساء، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.