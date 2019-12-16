6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة وقيرغيزستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس جمهورية قيرغيزستان سورنباي جينيبيكوف، لدى استقباله أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما شهدا توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة وقيرغيزستان.

حضر المباحثات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان عبدالرحمن الجمعة.

كما حضرها من الجانب القيرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش، ومدير الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس صديقوف دانيار باتيرويتش، والنائب الأول بمكتب الرئيس كينينبايف الماز موقانويتش، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايف، وعدد من أعضاء البرلمان.

وسبقت جلسة المباحثات مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية قيرغيزستان، بدأت بعزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم صافح رئيس قيرغيزستان مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعددا من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

وصافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس قيرغيزستان، ثم صحبه إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، بعدها أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس جمهورية قيرغيزستان.

حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير بندر بن سعود بن خالد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة

1 مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني

• وقعها من الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

• وقعها من الجانب القيرغيزي وزير الطوارئ خميداف سابير

2 اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة

• وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي

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• وقعها من الجانب القيرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش

3 مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية

• وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي

• وقعها من الجانب القيرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش

04 مذكرة تعاون علمي وتعليمي

• وقعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

• وقعها من الجانب القيرغيزي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك

05 مذكرة تعاون في مجال التقاعد

• وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس

• وقعها من الجانب القيرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش

06 اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري

• وقعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري

• وقعها من الجانب القيرغيزي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا