توزيع 350 حقيبة شتوية على عمالة بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

وزعت بلدية وسط الدمام أمس 350 حقيبة شتوية «لمسة دفاء»، على عدد من العمالة وذلك امتدادا لمبادرة الحقيبة الشتوية «دفء وعطاء»، الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة الوافدة، التي دشنها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ونظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني في إدارة العلاقات العامة والإعلام، وتستهدف توزيع نحو 2000 حقيبة على عمال النظافة وغيرهم من العمال.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الأمانة الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، التي تعمل في ظروف مختلفة، بهدف حمايتهم من الظروف المناخية في فصل الشتاء وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم، وتقديرا لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الحقيبة تتضمن عددا من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد، مؤكدا حرص البلدية للإسهام في العمل الإنساني والخيري من خلال البرامج الإنسانية المتنوعة التي تنظمها، واستمرارها في تفعيل مثل هذه المبادرات.