4 طرق لدفع تعويضات المعتمرين من التأمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
في حين أطلقت وزارة الحج والعمرة أخيرا خدمة التأمين الصحي الشامل للمعتمرين، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حددت الوزارة أربعة طرق لدفع تعويض بوليصة التأمين للمعتمر في حال استحقاقه من خلال التحويل البنكي أو التحويل النقدي عبر القنوات المختلفة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان لـ «مكة « أن دفع التعويض للمعتمر يتوقف على حسب الحالات والحوادث التي تواجهه خلال فترة إقامته في المملكة.
من جهة ثانية سيجري ربط التأمين الصحي للمعتمر بالتأشيرة على أن تفعل الوثيقة فور وصوله إلى المملكة، حيث تبلغ رسوم التأمين الشامل لتأشيرة العمرة 189 ريالا لمدة 30 يوما، بدون أي نسبة تحمل للحالات المغطاة في التأمين.
طرق دفع التعويض للمعتمر:
1 تحويل بنكي
2 إصدار بطاقة الكترونية مسبقة الدفع
3 التحويل النقدي عبر القنوات المختلفة
4 تحويل مباشر إلى بطاقة الائتمان
- 26 شركة تأمين وقعت مبدئيا على المبادرة
- 0 % نسبة تحمل للحالات المغطاة
- 189 ريالا رسوم التأمين الشامل لتأشيرة العمرة
- 30 يوما مدة التغطية من تاريخ الدخول
مراكز عناية تابعة لوزارة الحج وفروعها بالمطارات الرئيسة:
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- جدة
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