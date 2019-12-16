اختيار صالح رئيسا لمجلس بلدي المندق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة أسفرت عملية الاقتراع الداخلية للمجلس البلدي بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة عن فوز صالح بن أحمد الزهراني برئاسة المجلس وسعود خضران الزهراني بمنصب نائب الرئيس. وعقدت جلسة لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة من دورته الحالية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بمدينة المندق.



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