جهات حكومية وخاصة تبحث وضع آلية لإيجاد خارطة استثمارية لمكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة الاستثمار شاكر الشريف أهمية تحديد المواقع الاستثمارية بمكة المكرمة وتجهيزها لاستقطاب المستثمرين للمشاركة في الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المنطقة، مبينا أن التوجه الآن يستهدف تنظيم مؤتمر ومعرض دولي لجذب المستثمرين الأجانب في مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للجنة الاستثمار بغرفة مكة المكرمة التي استضافت مدير عام تنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس متعب العتيبي، ومسؤول الاستثمار، وأعضاء اللجنة والضيوف.

وبحث الاجتماع الخطوات الفعلية لتنظيم مؤتمر الخارطة الاستثمارية لمكة المكرمة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لفتح باب الاستثمار لجذب الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية للاستثمار في مكة المكرمة.

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وقال الشريف إن الاجتماع الذي جاء بدعم من أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله القويحص هو اجتماع تمهيدي لوضع الخارطة الاستثمارية الخاصة بمكة المكرمة، والتي تتوافق مع موجهات رؤية المملكة 2030.

وتابع: في ظل مبادرة غرفة مكة المكرمة لتنظيم مؤتمر الخارطة الاستثمارية بمكة المكرمة جرى الاجتماع بمدير تنمية الاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، ومسؤول الاستثمار بوزارة الحج والعمرة، وتم بحث سبل التعاون بين الأطراف المعنية لوضع الخارطة الاستثمارية.

بدوره أوضح العتيبي أن أمين العاصمة المقدسة يولي اهتماما خاصا بهذا الأمر كونه يتوافق مع موجهات رؤية 2030، مبينا أن اللقاء بحث سبل التعاون، ووضع محاور للنقاش لوضع آلية عمل مشتركة نحو إيجاد خارطة استثمارية، يتم عقبها تنظيم المنتدى لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين من خارج المملكة.

وقال إن الفرص تشمل جميع القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات بالتساوي لمناطق مكة المكرمة وما يساعد على إنشاء البنية التحتية لخدمات الحج والعمرة ومرافقها.

وخلص الاجتماع الذي احتضنته غرفة مكة إلى تهيئة المجال لتنظيم مؤتمر ومعرض دولي لجذب المستثمرين الأجانب، وضرورة فتح الباب لجذب الشركات للاستثمار في منطقة مكة المكرمة، ودعا لتوضيح المساحات المتاحة للمستثمرين، مع ضرورة التعاون مع الجانب الأكاديمي المتمثل في جامعة أم القرى لتوفير الإحصاءات والأرقام اللازمة التي تفيد المستثمرين.