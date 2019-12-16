6.7 مليارات من سكان العالم بلا فرصة سياحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة
بحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتوقع أن يصل عدد سكان العالم في 2030 إلى 8.5 مليارات نسمة، وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد السياح إلى 1.8 مليار سائح.
العام عدد السكان عدد السياح
2000
6 مليارات نسمة 669 مليونا
2015
7.3 بلايين نسمة 1,235 مليار
2030
8.5 بلايين نسمة 1.8 مليار
وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة والتسهيلات السياحية، إلا أن هناك ما يعيق 79% من سكان العالم في 2030 من الحصول على فرصة سياحية، لماذا؟
- أنظمة وإجراءات التأشيرات
- الضرائب والرسوم على السياح
- المخاطر الأمنية
- المخاطر الصحية
- الفقر
- ساعات العمل ونظام العطلات
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