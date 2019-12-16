النقل: لا تنفيذ لأعمال شبكات الطرق قبل التصاريح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

شددت ورشة عمل السلامة على الطرق التي دشنتها وزارة النقل أمس بجدة على أهمية التأكيد على المقاولين لاستخراج التصاريح اللازمة قبل تنفيذ أعمال شبكات الطرق، والتعديات على حرم الطرق أو جانب الطريق، والتي أثبتت دورها الأساسي في الحوادث المرورية والمشاكل الواقعة على الطرق، ومنها ربط المحطات والطرق الفرعية بالطرق الرئيسة بشكل عشوائي.

وقال وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي إن أبرز توصيات الورشة ركزت على رفع سلامة الوعي في سلامة الطرق بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، أمن الطرق، المرور، الهلال الأحمر، الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى السلامة وفتح قنوات للتعاون والاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية وتذليل التحديات.

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وأكد أن أبرز التوصيات تضمنت التأكد من استخراج المقاولين للتصاريح اللازمة عند تنفيذ أعمال شبكات الطرق، والمناقشة مع الجهات ذات العلاقة لبعض التحديات والتعديات على الطرق والتي ما زالت محدودة مقارنة بحجم الأعمال، وقد تتضمن مذكرة تفاهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبحثت ورشة عمل «السلامة على الطرق»، تحسين كفاءة الطرق والإنارة وإنشاء منصة الكترونية تجمع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة النقل والأمانات والمركز الوطني لسلامة الطرق وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

يأتي ذلك بعد أن دشنت وزارة النقل بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق أمس بجدة ورشة عمل «السلامة على الطرق»، برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، وبحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي.

من الورشة: