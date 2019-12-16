التعاون الإسلامي تدعو لمحاربة التزوير ودعم تنظيم تسعير الأدوية واللقاحات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن الأمانة العامة ركزت بالتعاون مع شركائها على بناء قدرات المصنعين والهيئات التنظيمية الوطنية وعلى توحيد المعايير، والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البحث والتطوير.

وثمن مبادرة جمهورية إندونيسيا لاستضافتها الاجتماع الأول من نوعه لرؤساء الهيئات التنظيمية للدواء في الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد في جاكرتا بإندونيسيا خلال نوفمبر 2018، حاثا الدول الأعضاء على دعم هذه المبادرة لتعزيز التنظيم الفعال لتسعير الأدوية واللقاحات ومحاربة الأدوية المزورة التي لا تستوفي المعايير.

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وأشار الأمين العام في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، أمس، إلى أن المنظمة وضعت خطة متكاملة لتحسين الصحة في الدول الأعضاء، داعيا إلى توفير الدعم المالي اللازم والموارد الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة (2014 إلى 2023).

واستعرض العثيمين التطورات في المجال الصحي منذ انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي استضافتها المملكة في مدينة جدة خلال الفترة 5 إلى7 ديسمبر 2017 خاصة المسائل المتعلقة بالأمراض غير المعدية بما فيها السرطان، والأمراض المعدية بما فيها القضاء على شلل الأطفال.

وأعرب عن تقديره لمؤسسات المنظمة ذات الصلة بما فيها اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا (كومستيك)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، لما تبذله من جهود في سبيل تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة، مقدرا للشركاء الدوليين « منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومؤسسة بيل وميليندا «، تعاونهم مع المنظمة للمضي في تنفيذ برنامج عمل المنظمة في مجال الصحة.