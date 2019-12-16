الأمطار تستنفر بلديات المنطقة الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

فيما هطلت صباح أمس أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدن الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة، استنفرت البلديات جهودها وإمكانياتها للتعامل مع هطول الأمطار.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني أن أن البلدية وزعت 40 صهريجا، و55 مضخة للشفط يعمل عليها 50 مراقبا بينهم مشرفون ومسؤولون ميدانيون، لسحب وتصريف مياه الأمطار التي تتجمع في الشوارع والمناطق المنخفضة مع المحافظة على سلاسة الحركة المرورية.