رغم تأجيل التطبيق.. هل ستمنح تعديلات لائحة التعليم المشرف المكلف مميزات بلا جهد؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم عن تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية عن موعدها المقرر في 26 ربيع الآخر الحالي إلى 10 ذي القعدة المقبل، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية، بين مختصون في التعليم أبرز هذه التعديلات وسلبياتها وإيجابياتها.

وأوضحت الخبيرة بأنظمة التعليم في وزارة التعليم، لطيفة الدليهان، أن اللائحة جاءت لتحقيق رؤية الدولة، ومن أهم أهدافها خلق المنافسة في الميدان التعليمي، وتمييز المتميز ليصل لرتبة أعلى، إلا أن بعض التعديلات خالفت ذلك وجعلت التمييز لمن حالفه الحظ أن يكون وقت تطبيق اللائحة مكلفا بعمل (مشرف)، وكان يمكن وقتها أن يكون من هو أكثر تميزا منه مكلفا بالعمل نفسه، فترقية المعلم يجب أن تكون وفق معايير ثابتة لا متغيرة، مثل عدد سنوات الخبرة، وبرامج التطوير التي حصل عليها، والمؤهلات العليا، وليس ربطها بعنصر متغير، مثل التكليف بمهام إشرافية أو قيادية - قد ينهى في أي وقت - فلا معنى له، ويسبب إشكالات كثيرة.

وبينت أن من أبرز سلبيات التعديلات على اللائحة تسكين من حصل على تكليف بالعمل «مشرفا» على رتبة «معلم متقدم»، بحيث يحصل على ترقية بدون منافسة ولا جهد، بل يحصل عليها لمجرد تكليفه كمشرف، في حين أن المميزات التي سيحصل عليها نتيجة لتسكينه على رتبة «معلم متقدم» هي علاوة عالية، إضافة لمكافأة مشرف، وهي مميزات يجب أن يتم استحقاقها بالمنافسة والمبادرات والمفاضلات، وليس بالتكليف فقط.

ولفتت إلى أهمية تقدير المعلمين لتجاوب الوزارة مع مطالب كثيرين منهم وسماع اقتراحاتهم على اللائحة، وحبذا لو يتم تلافي السلبيات، إضافة إلى النظر لأصحاب المؤهلات العليا كالماجستير والدكتوراه، الذين حصلوا عليها دون إيفاد، وحصلوا على هذه المؤهلات بموافقات رسمية من إدارة التدريب والابتعاث، كذلك الذين حكم لهم ديوان المظالم بالتحسين، فهم الأولى بالترقية إلى رتبة معلم متقدم ممن سيحصل على الرتبة لمجرد تكليف موقت.

وبحسب اللائحة ينقل شاغلو الوظائف التعليمية الخاضعون للائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10 / 11 / 1401هـ، القائمون على رأس العمل حين نفاذ اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها في الاتفاق بين الوزارتين وفقا للأسس المحددة، ويتمثل أبرزها في وضع المنقول في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية، يعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق على هذه الرتبة، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة يوضع على هذه الدرجة.

وفي حال نقص صافي راتب المنقول، تصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص، على أن تتناقص بعد ذلك بمقدار ما يحصل عليه من زيادة في راتبه. ويوقف صرف المكافأة كلها أو بعض منها بحسب ما يطرأ على وضعه الوظيفي الذي نتجت عنه الزيادة التي أدت إلى نقص في صافي راتبه.

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أهم تعديلات اللائحة التعليمية بحسب الدليهان:

1 أعادت مكافآت نهاية الخدمة كما كانت، بحيث يصرف للمعلم أعلى المكافأتين في السلم التعليمي أو العام

2 أعطت لأصحاب المؤهلات العلمية العالية حقهم في التسكين على رتبة معلم متقدم

3 تعديل شرط الانتقال من مستوى لمستوى ليصبح (ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير «جيد» بدل تقدير «جيد جدا»

4 تعديل أحد شروط الترقية بتحقيق الحد الأدنى في التطوير المهني فقط بدلا من الممارسات الإبداعية وأثر التدريس

5 حذف الفقرة 7 من المادة 14 بالنسبة للإبعاد عن مهنة التدريس، (الغياب من غير عذر مشروع لـ 10 أيام متصلة أو 20 يوما متفرقة خلال العام الدراسي الواحد، أو تجاوز ساعات تأخره 75 ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد)