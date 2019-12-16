تكريم يتيمي لتميزه في أمن المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي كرم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، العريف أحمد يتيمي، من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام نظير جهوده الأمنية وتميزه في عمله.

ونقل اللواء الأحمدي شكر مدير الأمن العام للمكرم على تميزه في عمله، داعيا المولى أن يوفقه وزملاءه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته قدم العريف أحمد يتيمي شكره لمدير الأمن العام على دعمه الدائم، معبرا عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد حافزا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.