وكالة شؤون المسجد النبوي تنظم زيارة لجمعية رؤية للمكفوفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع الإدارات المعنية بذلك بتنظيم زيارة لعدد من ضيوف جمعية رؤية للمكفوفين إلى المسجد النبوي.وأوضح مدير إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة سمير ألفت أن الجولة تضمنت زيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، إضافة إلى زيارة معرض الحرمين الشريفين.

وأكد أن ذلك يأتي انطلاقا من دور إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تسهيل ومساعدة هذه الفئة على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

من جهة ثانية، وقع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة والجامعة السعودية الالكترونية ممثلة في مدير الجامعة الدكتور إبراهيم المعيقل، تهدف إلى فتح باب التعاون بين الجهتين في مجالات تدريب وتأهيل منسوبي الرئاسة وتطوير الكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة وخاصة في مجال البحث العلمي، من خلال الاستفادة من أبحاث المنتسبين إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لخدمة الأبحاث العلمية والشرعية والدينية بالجامعة.