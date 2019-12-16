ضبط زيوت مخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة في لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية مستودعا مخالفا يتم بداخله تخزين كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب، وزيوت مخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار. مواد مصادرة: 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر

130 عبوة مخاليط عسل

1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة

580 لترا من زيوت مخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار

118 عشبة زبيب هندي

180 كبسولة حبوب



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